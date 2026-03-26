Minaccia un ragazzo con una pistola giocattolo per farsi dare i soldi | 60enne arrestato a Termini

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Termini dopo aver tentato di rapinare un ragazzo in piazza dei Cinquecento. L'aggressore ha minacciato la vittima con una pistola giocattolo per ottenere denaro, ma questa è riuscita a scappare e ha chiamato il 112. I carabinieri intervenuti hanno fermato il 60enne, che è stato successivamente portato in carcere.

Tenta la rapina in piazza dei Cinquecento, ma la vittima fugge e chiama il 112. Fermato dai carabinieri, il 60enne è stato portato in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma: tenta rapina con pistola giocattolo, arrestato 60enneÈ stato convalidato, presso le aule del Tribunale di Roma in piazzale Clodio, l’arresto di un 60enne italiano gravemente indiziato del reato di... Rapina un tabaccaio con una pistola giocattolo e lo aggredisce violentemente a Brescia, arrestato 20enneUn giovane è stato arrestato per rapina aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri a Brescia. Arafta | 41–60. Bölüm | Tam Bölüm Derlemesi | Kesintisiz zle @araftadizisi Altri aggiornamenti su Minaccia un ragazzo con una pistola... Temi più discussi: Minaccia i passanti con un pugnale di 30 centimetri in centro a Milano: Vi ammazzo; Va a scuola con un coltello e la marijuana nello zaino: nei guai una studentessa di 14 anni; Minaccia con un coltello la cassiera di un supermercato a Montesilvano e porta via il denaro, rintracciato e arrestato; Minaccia con il coltello passanti e automobilisti in Corso Venezia: arrestato un pregiudicato 55enne. Minaccia l’ex ragazza: «Se non torni con me diffondo i video intimi». Braccialetto elettronico per il 25enneROVIGO - Lei aveva deciso di chiudere quella relazione. Una scelta maturata dopo mesi, che però il suo ex non aveva mai accettato. Così, giorno dopo giorno, la situazione ... ilgazzettino.it Violenza sull’Aurelia, giovane minaccia ciclista con la pistola giocattoloL’episodio al culmine di una lite. Il ragazzo, di 18 anni, denunciato a piede libero. Sequestrata la riproduzione di una semiautomatica Beretta priva del tappo rosso ... msn.com Presentata la relazione sul 2025. Il segretario generale indica la Russia come la principale minaccia alla sicurezza dell'Alleanza per le attività sempre più «avventate» tra sabotaggi, attacchi cyber e violazioni dello spazio aereo. Per l’Italia un balzo record di s - facebook.com facebook Dalla minaccia di un aumento dei dazi sotto Donald Trump al conflitto in corso in Medio Oriente, gli europei stanno rivalutando le prestazioni dell'Ue sulla scena internazionale #EuropeInMotion x.com