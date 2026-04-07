Crystal Palace-Fiorentina andata quarti Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella serata si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale di Conference League 20252026 tra Crystal Palace e Fiorentina. La squadra italiana arriva dall’ultima vittoria e si trova in un buon momento di forma, mentre la formazione inglese cerca di recuperare dopo alcune sconfitte recenti. La partita si terrà in Inghilterra e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Le probabili formazioni saranno annunciate poco prima del fischio d’inizio.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 20252026. I viola sbarcano in Inghilterra nel loro miglior momento, mentre i padroni di casa cercano riscatto. Crystal Palace-Fiorentina si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21 presso il Selhurst Park CRYSTAL PALACE-FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli inglesi sono fermi da tre settimane, tra sosta per le nazionali e interruzione della Premier League per la Fa Cup. L’ultima gara giocata dagli uomini di Glasner è stata quella in terra cipriota contro l’Aek Larnaca, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Conference League solo dopo i tempi supplementari. I... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Crystal Palace-Fiorentina, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Aek Larnaca-Crystal Palace, ritorno ottavi di Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Mainz-Strasburgo, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: INFO BIGLIETTI CRYSTAL PALACE vs FIORENTINA -; Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Crystal Palace-Fiorentina, i viola sfidano il club professionistico più antico del mondo; Verona e Crystal Palace alle porte: la Fiorentina si sdoppia. Ecco l'idea tattica di Vanoli. Chi arbitra Crystal Palace-Fiorentina: i precedenti del fischietto designato con le due sqaudreChi arbitra Crystal Palace-Fiorentina? Scopri anche la squadra arbitrale completa oltre al fischietto designato e i precedenti di quest'ultimo con le due squadre. tag24.it Dove vedere Crystal Palace-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioniCrystal Palace e Fiorentina si affrontano nell’andata dei quarti di finale di Conference League: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com #Bologna-Aston Villa e Crystal Palace- #Fiorentina, gli #arbitri designati x.com Campionato complicato per entrambe le squadre, Selhurst Park sarà pieno d'entusiasmo per il Crystal Palace. La Fiorentina sta bene ma deve recuperare pedine - facebook.com facebook