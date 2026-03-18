Shakthar Donetsk-Lech Poznan ritorno ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Conference League 20252026, lo Shakhtar Donetsk affronta il Lech Poznan. La gara si svolge in Ucraina, con il risultato dell’andata che favorisce già gli ucraini, che hanno vinto 3-1. Le formazioni scelte dai due allenatori sono state annunciate, e la partita sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 20252026. La qualificazione sembra già essere indirizzata in favore degli ucraini visto il pesante successo dell’andata per 3-1. Shakthar Donetsk-Lech Poznan si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21. SHAKTHAR DONETSK-LECH POZNAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ucraini non perdono da 11 gare, ed hanno una striscia positiva di sei vittorie consecutive in tutte le competizioni. Nel girone della fase unica, la squadra di Turan sì è classificata al sesto posto con 13 punti, frutto di quattro vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Il cammino dei polacchi pare destinato a concludersi, visto lo svantaggio accumulato all’andata, e il loro score con 3 sconfitte nelle ultime 6 partite in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Shakthar Donetsk-Lech Poznan, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Lech Poznan-Shakthar, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Strasburgo-Rejika, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti e contenuti su Shakthar Donetsk Lech Poznan ritorno... Temi più discussi: Live Shakhtar Donetsk - Lech Poznan - UEFA Conference League: Punteggi & Highlights Calcio - 19/03/2026; UECL, il 3-1 di Isaque in rovesciata in Lech Poznan-Shakhtar Donetsk (12.03.2026) - Sport RSI - Play RSI; PREVIEW | Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan - team news, lineups, predictions; Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pronostico Shakhtar Donetsk vs Lech Poznan – 19 Marzo 2026Nel contesto intenso della UEFA Europa Conference League, la sfida tra Shakhtar Donetsk e Lech Poznan in programma il 19 Marzo 2026 alle 21:00, allo Synerise ... news-sports.it Pronostico Shakhtar Donetsk-Lech Poznan: altra vittoria in cassaforteShakhtar Donetsk-Lech è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Shakhtar Donetsk-Lech Poznan (Conference League, 19-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/HyuEprS #scommesse #pronostici x.com