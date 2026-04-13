Francia 13enne ucciso con uno colpo alla testa in un centro commerciale | fermati due minorenni

Due minorenni sono stati fermati dopo che un ragazzo di 13 anni è stato ucciso con un colpo alla testa in un centro commerciale nel quartiere Belleroche di Villefranche-sur-Saône, vicino Lione. La polizia ha trovato il corpo del ragazzo all’interno del centro commerciale e ha arrestato due giovani sospettati. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Un 13enne è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Villefranche-sur-Saône, vicino Lione. Il corpo è stato rinvenuto in un centro commerciale del quartiere Belleroche. Fermati due minorenni di 15 e 12 anni. Si indaga per omicidio volontario.🔗 Leggi su Fanpage.it Eroina nascosta in uno zaino occultato in un centro commerciale a Varese, fermati due pregiudicatiUn arresto e una segnalazione amministrativa: questo il risultato di un’operazione della Polizia di Stato a Varese, dove due uomini sono stati... Bra, alba di sangue: 25enne albanese ucciso con un colpo alla testaOmicidio a Bra: un giovane albanese giustiziato, indagini a 360 gradi Un tragico evento ha scosso le campagne vicino a Bra, in provincia di Cuneo,... How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Argomenti più discussi: La laurea, il lavoro nelle istituzioni, la Francia: chi era Flavio Leoni, ucciso mentre pedalava con papà e zio; Regista di Josephine Ange Gardien arrestato per l’omicidio della compagna: spinta dal sesto piano a Parigi; Uccide una donna in Francia e viene catturato a Ventimiglia. Dalla Francia: "Anche il #Napoli è su #Zaccagni, la Lazio vuole 15 milioni" Il calciomercato estivo si avvicina gradualmente, l'attuale stagione calcistica volge al termine. Secondo quanto riportato da Sport.fr, Mattia Zaccagni potrebbe lasciare la Lazio a partir - facebook.com facebook Energia, la Francia segue Sánchez: raddoppiati i fondi per elettrificare case e trasporti x.com