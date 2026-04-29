A Stradella, i carabinieri e l'Ispettorato del Lavoro hanno chiuso due centri massaggi e multato le attività per un totale di 77.000 euro. Le verifiche sono state condotte nelle ultime settimane e hanno portato alla sospensione delle attività, con sanzioni che si riferiscono a irregolarità nelle condizioni di lavoro e rispetto delle normative. Nessun dettaglio sulle identità delle attività coinvolte è stato reso noto.

? Cosa sapere Carabinieri e Ispettorato del Lavoro sanzionano due attività a Stradella per 77.000 euro.. Sospeso un centro massaggi per gravi violazioni sulla sicurezza e mancanza del medico competente.. I Carabinieri della Compagnia di Stradella e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sferrato un colpo durissimo alle irregolarità nei luoghi di lavoro, portando alla denuncia dei titolari di due attività commerciali e imponendo sanzioni complessive superiori a 77 mila euro. L’operazione di controllo, mirata alla salvaguardia delle condizioni lavorative e al contrasto delle violazioni normative, ha colpito due realtà diverse nel territorio di Stradella: un centro massaggi e uno studio estetico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sgarri a Stradella: stop a centro massaggi e 77mila euro di multe

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