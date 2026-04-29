Sgarbi torna a Lucca per Catarsini Ci trasmette la forza delle emozioni

Vittorio Sgarbi è tornato a Lucca per partecipare alla presentazione di Catarsini presso il Palazzo delle Esposizioni. L’evento si è svolto ieri e ha attirato l’attenzione di numerosi presenti. Durante l’incontro, il critico d’arte ha condiviso alcune riflessioni sulla mostra e ha commentato l’esperienza emotiva che l’opera trasmette. La presenza di Sgarbi ha suscitato grande interesse tra gli spettatori e i media locali.

Era atteso, attesissimo Vittorio Sgarbi ieri al Palazzo delle Esposizioni per la presentazione dell’ultimo libro di Alfredo Catarsini “Tra l’incudine e il martello“, con la Presidente della Fondazione Alfredo Catarsini 1899 ETS Elena Martinelli, il curatore della mostra al Palazzo Guinigi Rodolfo Bona, il Presidente di Lucca Sviluppo Alberto Del Carlo, il Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca Andrea Palestini e la presentatrice di Radio 101 e reporter di “Striscia la Notizia” (Rajae Bezzaz). Ed è arrivato, puntualissimo, in una delle sue rare uscite ufficiali pronto a testimoniare il valore dell’opera dell’artista viareggino, qualunque “strada“ essa prenda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgarbi torna a Lucca per Catarsini “Ci trasmette la forza delle emozioni“ Notizie correlate Catarsini torna a Lucca: il romanzo che svela la Viareggio del NovecentoIl 28 aprile, alle ore 18 presso il Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in Piazza San Martino 7, verrà presentato ufficialmente il romanzo postumo di... Sal Da Vinci vince il festival di Sanremo 2026, Stefano Lo Russo pubblica in piena notte la sua canzone: “Complimenti a chi trasmette emozioni autentiche”“Uno spettacolo con canzoni che ci hanno emozionato, divertito e fatto riflettere, in un tempo complesso in cui abbiamo bisogno di messaggi positivi... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sgarbi torna a Lucca per Catarsini Ci trasmette la forza delle emozioni; Lucca, Catarsini raddoppia con la mostra a Palazzo Guinigi e l'inedito letterario con Sgarbi; Lucca, Catarsini raddoppia con la mostra a Palazzo Guinigi e l’inedito letterario con Sgarbi; Martedì 28 aprile 2026 alle ore 18.00 all'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, in Piazza San Martino n. 7 a Lucca interverranno Vittorio Sgarbi, Rodolfo Bona, Elena Torre e Elena Martinelli. Sgarbi torna a Lucca per Catarsini Ci trasmette la forza delle emozioniEra atteso, attesissimo Vittorio Sgarbi ieri al Palazzo delle Esposizioni per la presentazione dell’ultimo libro di Alfredo Catarsini Tra l’incudine e il martello, con la Presidente della Fondazione ... lanazione.it Un bel palcoscenico, a pensarci. Il cinema italiano dal Libanese a Sandra Milo, i doppiatori di Gollum e Harry Potter nel castello di Vicalvi, Pupi Avati che torna tre volte, Sgarbi che tiene la lectio magistralis, Enzo Decaro che rievoca La Smorfia, Sonia Bergam - facebook.com facebook