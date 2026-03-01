Sal Da Vinci vince il festival di Sanremo 2026 Stefano Lo Russo pubblica in piena notte la sua canzone | Complimenti a chi trasmette emozioni autentiche

Sal Da Vinci si è aggiudicato la vittoria al festival di Sanremo 2026. Nella stessa notte, Stefano Lo Russo ha pubblicato la sua nuova canzone intitolata “Complimenti a chi trasmette emozioni autentiche”. Durante l’evento, sono state presentate diverse canzoni che hanno suscitato emozioni, divertimento e riflessioni tra il pubblico. La manifestazione si è svolta in un periodo caratterizzato da un forte desiderio di messaggi positivi e di unità.

"Uno spettacolo con canzoni che ci hanno emozionato, divertito e fatto riflettere, in un tempo complesso in cui abbiamo bisogno di messaggi positivi e parole che uniscano". Con queste parole oggi, 1 marzo 2026, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha voluto commentare la 76esima edizione del.