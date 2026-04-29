Sgarbi a Lucca | standing ovation per il genio di Alfredo Catarsini

A Lucca, Vittorio Sgarbi ha presentato un volume inedito di Alfredo Catarsini presso il Palazzo delle Esposizioni. La manifestazione ha visto una standing ovation da parte del pubblico presente, che ha applaudito l'intervento dell'esperto d'arte. L'evento si è svolto in una delle principali sedi culturali della città, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. La presentazione ha attirato l'attenzione di numerosi media locali e nazionali.

?? Cosa sapere Vittorio Sgarbi presenta il volume inedito di Alfredo Catarsini a Palazzo delle Esposizioni a Lucca. La mostra itinerante coinvolge 12 sedi tra Lucchesia e Versilia con 110 opere totali. Vittorio Sgarbi ha scatenato una standing ovation a Lucca il 28 aprile durante la presentazione del volume inedito di Alfredo Catarsini, intitolato Tra l’incudine e il martello, tenutasi presso il Palazzo delle Esposizioni. Il critico d'arte è intervenuto per illustrare il legame profondo tra l'ope .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sgarbi a Lucca: standing ovation per il genio di Alfredo Catarsini Notizie correlate Sgarbi torna a Lucca per Catarsini “Ci trasmette la forza delle emozioni“Era atteso, attesissimo Vittorio Sgarbi ieri al Palazzo delle Esposizioni per la presentazione dell’ultimo libro di Alfredo Catarsini “Tra l’incudine... Catarsini torna a Lucca: il romanzo che svela la Viareggio del NovecentoIl 28 aprile, alle ore 18 presso il Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in Piazza San Martino 7, verrà presentato ufficialmente il romanzo postumo di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Sgarbi torna a Lucca per Catarsini Ci trasmette la forza delle emozioni; Catarsini fa il bis. Opere e il libro presenta Sgarbi. Vittorio Sgarbi a Lucca per il libro su Alfredo Catarsini: applausi per il suo interventoIl critico d'arte ha puntato sulla comune forza della pittura e della parola scritta dell'artista viareggino a partire dalla lezione di Viani ... luccaindiretta.it Sgarbi torna a Lucca per Catarsini Ci trasmette la forza delle emozioniEra atteso, attesissimo Vittorio Sgarbi ieri al Palazzo delle Esposizioni per la presentazione dell’ultimo libro di Alfredo Catarsini Tra l’incudine e il martello, con la Presidente della Fondazione ... lanazione.it Oggi presentazione del romanzo di Alfredo Catarsini ‘Tra l’incudine e il martello, pubblicato da La nave di Teseo. Con Elena Martinelli, Elena Torre, Alfredo Bona, Andrea Palestini e Vittorio Sgarbi - facebook.com facebook