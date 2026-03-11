Gli ascolti di Sky Sport diminuiscono drasticamente da marzo a maggio, mentre l’Italia rimane senza squadre italiane in Champions League dopo la sconfitta dell’Atalanta. La situazione solleva domande sulla convenienza di continuare a investire grandi somme di denaro in un prodotto pay per view, considerando i cali di interesse e le eliminazioni delle squadre nazionali.

E ci si chiede: ma vale ancora la pena investire centinaia di milioni di euro su un prodotto pay con audience in calo? Siamo a inizio marzo e la piattaforma di Sky Italia ha già esaurito la possibilità di trasmettere big match della Champions league di calcio con una squadra italiana in campo.

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv di Sky Sport crolleranno da marzo a maggio, Italia senza più squadre italiane in Champions League dopo ko Atalanta

Crollo ascolti Champions League senza squadre italiane: Sky e Amazon in allarmeLa Champions League sta vivendo una trasformazione nell'appeal televisivo legata all'eliminazione di due dei club più seguiti d'Italia.

Champions, Europa e Conference League su Sky e NOW: tre serate di calcio europeo con l'Atalanta e le italianeMartedì 10 e mercoledì 11 marzo l'andata degli ottavi di Champions League con 7 partite live, Atalanta-Bayern Monaco in primo piano.

