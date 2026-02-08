Questa domenica alle 17:30 si gioca una delle sfide più attese della Premier League: Liverpool contro Manchester City. La partita si svolge ad Anfield, il fortino dei Reds, e promette spettacolo. Entrambe le squadre arrivano pronte per una gara intensa, con i tifosi pronti a seguire la partita in diretta tv. I pronostici sono aperti e le formazioni saranno svelate poco prima del calcio d’inizio.

Liverpool-Manchester City è una partita valida per la venticinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Quest’anno lottano per obiettivi diversi ma la sfida tra Liverpool e Manchester City, le due dominatrici degli ultimi otto campionati – sei vittorie dei Cityzens e due dei Reds – non perde neppure un grammo di fascino. Neanche in una stagione in cui molto probabilmente nessuna delle due salirà sul trono della Premier League. Per il titolo, però, non è ancora detta l’ultima. Nell’ultimo turno l’Arsenal è volato di nuovo a +6 sulla squadra di Pep Guardiola – fermata dal Tottenham a Londra – ma la sensazione è che Haaland e compagni, con tutti i loro limiti ed una discontinuità che non gli consente (per ora) di tenere il passo dei Gunners, non abbiano alcuna intenzione di mollare la presa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Manchester City: spettacolo garantito nel fortino di Anfield

Il match tra Manchester United e Manchester City, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si disputerà sabato alle 13:30.

