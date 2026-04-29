Una grande vittoria in rimonta per i biancorossi dell’Under 17 che al "Paolo Rossi" ribaltano la partita con il Benevento. I padroni di casa, sotto la direzione del consolidato duo Anelli-Gambini, danno una importante prova di forza e portano a termine una rimonta incredibile contro la rodata formazione campana. Il primo tempo parte subito in salita per i biancorossi, che nei primi 5? subiscono due reti, siglate da De Benedetto e Amico. Uno scossone iniziale (amplificato dalla sostituzione forzata del capitano Santillo per infortunio) al quale il Perugia prova a reagire con le importanti parate di Cataldi e il gol, alla mezz’ora di gioco, di Raffaelli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Settore giovanile. Under 17, la grande rimonta. Benevento ko e primo posto

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