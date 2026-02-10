Settore giovanile Under 17 ko a Lecce ma resta in vetta Doppio successo per Under 16 e 15

L’Under 17 dell’Empoli ha perso 2-1 a Lecce, subendo la seconda sconfitta di questa stagione. La partita si è aperta senza reti, ma nella ripresa i padroni di casa sono passati in vantaggio e hanno poi allungato sul 3-1, nonostante il gol di Olivieri che aveva riaperto la partita. L’Empoli resta comunque in vetta alla classifica. Doppio successo invece per Under 16 e 15.

Trasferta amara a Lecce per l' Under 17 dell'Empoli, che incappa nella seconda sconfitta stagionale. Dopo una prima frazione a reti bianche, i salentini (in corsa per un posto nei play-off ) passano in vantaggio in avvio di ripresa e poi si portano sul 3-1 dopo il momentaneo pareggio di Olivieri. La squadra di Tonelli si getta all'arrembaggio alla ricerca del pari, ma trova solo il 3-2 in pieno recupero con Lunardon. Gli azzurrini grazie alla concomitante sconfitta interna della Roma e al turno di riposo della Fiorentina, contro cui Perillo e compagni giocheranno domani alle 16 al Viola Park il recupero della sedicesima giornata, restano al comando solitario del girone.

