Settore giovanile L’Under 17 vince in rimonta E si prende la vetta della classifica

L’Under 17 del Perugia ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Guidonia, portandosi in testa alla classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 4-2, con i biancorossi che sono riusciti a recuperare lo svantaggio iniziale grazie a una prestazione di forza e determinazione. La squadra è guidata dal duo tecnico Gambini-Anelli.

Il Perugia Under 17 batte il Guidonia e prende la testa della classifica. Altra prova di forza per i biancorossi guidati dal duo Gambini-Anelli che schiantano, in rimonta, un solido Guidonia (4-2). La partita inizia in discesa per i grifoni che si portano subito in vantaggio con la marcatura di Zompetta e dominano la prima metà della prima frazione di gioco. Successivamente, alla prima occasione creata, su una disattenzione della difesa perugina, gli ospiti trovano il gol del pari con Vitelli e, poco dopo quello del sorpasso con Guida. Incassato il colpo, i padroni di casa negli ultimi 10 minuti del primo tempo riescono prima a trovare il pari con una splendida punizione di Raffaelli e, dopo pochi minuti di nuovo con Zompetta, per la doppietta personale, che fissa il risultato della prima frazione di gioco sul 3-2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settore giovanile. L’Under 17 vince in rimonta. E si prende la vetta della classifica Articoli correlati Settore giovanile. L’Under 17 a suon di gol si prende il terzo posto. Sfida rocambolesca (5-3) contro la CasertanaSuccesso importante per l’Under 17 che a suon di gol (5-3) con la Casertana conquista il terzo posto. ntonelli da fenomeno a Suzuka: vince in rimonta e si prende anche la vetta del MondialeAndrea Kimi Antonelli si è preso il Gran Premio del Giappone 2026 con una gara che sembrava complicata già allo spegnimento dei semafori e che invece... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Settore Giovanile | I risultati della settimana 16-22 marzo 2026; SETTORE GIOVANILE: I RISULTATI DEL WEEKEND; Benevento, le gare del settore giovanile: l'under 17 ospita la Casertana; Modena, questo il programma del settore giovanile per il weekend. Settore giovanile. L’Under 17 vince in rimonta. E si prende la vetta della classificaIl Perugia Under 17 batte il Guidonia e prende la testa della classifica. Altra prova di forza per i biancorossi guidati dal duo Gambini-Anelli che schiantano, in rimonta, un solido Guidonia (4-2). La ... lanazione.it Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il #Milan pensa a #Bellanova #Calciomercato #ACMilan #SempreMilan x.com I risultati dello scorso fine settimana del nostro settore giovanile - facebook.com facebook