Sette ori per Maria Rosaria Coraggio | trionfo al British Isles in Inghilterra

Da teleclubitalia.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Coraggio ha conquistato sette medaglie d'oro al torneo “British Isles” in Inghilterra. La atleta di Mugnano ha ottenuto risultati eccezionali durante la competizione, portando a casa più di un titolo e distinguendosi tra le altre partecipanti. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, confermando la sua posizione tra le migliori della sua categoria.

Sette medaglie d’oro e una prestazione straordinaria: Maria Rosaria Coraggio conquista il “British Isles” e porta in alto il nome di Mugnano. L’atleta dell’ANTARES 7 FIDAITALIA è stata la grande protagonista della competizione internazionale svoltasi domenica 26 aprile presso il QQS di Stoke-on-Trent, in Inghilterra. Con i suoi 7 primi posti nelle categorie Adult e Under 19, Maria Rosaria Coraggio dimostra ancora una volta talento, determinazione e un livello tecnico di assoluta eccellenza. Un risultato che conferma il suo percorso in costante crescita. Il successo in Inghilterra arriva dopo l’importante medaglia d’oro conquistata a Barcellona il 19 dicembre 2025, consolidando il ruolo dell’atleta tra le eccellenze del panorama internazionale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Sette ori per Maria Rosaria Coraggio: trionfo al “British Isles” in Inghilterra

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