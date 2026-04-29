Sette ori per Maria Rosaria Coraggio | trionfo al British Isles in Inghilterra

Maria Rosaria Coraggio ha conquistato sette medaglie d'oro al torneo “British Isles” in Inghilterra. La atleta di Mugnano ha ottenuto risultati eccezionali durante la competizione, portando a casa più di un titolo e distinguendosi tra le altre partecipanti. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, confermando la sua posizione tra le migliori della sua categoria.

Sette medaglie d’oro e una prestazione straordinaria: Maria Rosaria Coraggio conquista il “British Isles” e porta in alto il nome di Mugnano. L’atleta dell’ANTARES 7 FIDAITALIA è stata la grande protagonista della competizione internazionale svoltasi domenica 26 aprile presso il QQS di Stoke-on-Trent, in Inghilterra. Con i suoi 7 primi posti nelle categorie Adult e Under 19, Maria Rosaria Coraggio dimostra ancora una volta talento, determinazione e un livello tecnico di assoluta eccellenza. Un risultato che conferma il suo percorso in costante crescita. Il successo in Inghilterra arriva dopo l’importante medaglia d’oro conquistata a Barcellona il 19 dicembre 2025, consolidando il ruolo dell’atleta tra le eccellenze del panorama internazionale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Sette ori per Maria Rosaria Coraggio: trionfo al “British Isles” in Inghilterra Notizie correlate Ad un passo dal trionfo: alla finale di The Voice Kids applausi per Maria RosariaTempo di lettura: 2 minutiAd un passo dalla finalissima, ma con la certezza di aver lasciato un segno. Si chiudono le Paralimpiadi, l'Italia più forte di sempre: sette ori, sette argenti e due bronziL’ultima medaglia italiana è d’oro e se la mette al collo il più vincente di tutti.