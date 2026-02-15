Ad un passo dal trionfo | alla finale di The Voice Kids applausi per Maria Rosaria

Maria Rosaria ha conquistato il pubblico e la giuria durante la semifinale di The Voice Kids, spinta dalla sua interpretazione coinvolgente. La cantante ha ottenuto numerosi applausi grazie alla sua voce potente e alla grinta dimostrata sul palco, lasciando tutti con l’impressione di essere pronta per la finale. La sua esibizione ha fatto salire il ritmo e ha fatto emergere il suo talento tra le performance più apprezzate della serata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad un passo dalla finalissima, ma con la certezza di aver lasciato un segno. Si chiude così, con gli applausi convinti del pubblico, il percorso di Maria Rosaria Rondina a The Voice Kids, il talent di Rai 1 che ha acceso i riflettori sul talento puro della 12enne beneventana. “Ho apprezzato l’incredibile coraggio dei concorrenti. Questi ragazzi fanno ben sperare: amano il loro sogno e la vita. Grazie ragazze, siete state fantastiche” ha affermato coach Arisa durante i saluti. Maria Rosaria ha portato in alto il nome di Benevento e dell’intero Sannio. Nella semifinale aveva staccato il pass per l’ultimo atto conquistando pubblico e coach sulle note di “O forse sei tu”, brano di Elisa, interpretato con una sensibilità rara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Maria Rosaria Rondina, cantante sannita di 12 anni, è stata eliminata dalle semifinali di The Voice Kids, dopo aver emozionato il pubblico con la sua esibizione.

Maria Rosaria Rondina, la giovane cantante di Benevento, si gioca la finale di “The Voice Kids”.

