Un’indagine ha portato alla scoperta di una setta che utilizza distillati come strumenti di purificazione, sostenendo che siano realizzati con materia biologica proveniente da un “santone”. La comunità organizza riti finalizzati alla purificazione dello spirito e richiede una quota mensile di 300 euro per l’affiliazione. A questa si aggiungono donazioni in denaro e acquisti vari, in nome di un gesto di liberazione dal denaro e di dedizione totale al percorso spirituale.

Riti per purificare lo spirito. Tanto a prestazione. Trecento euro mensili per l’affiliazione. E poi, donazioni in denaro e acquisti per l’associazione “Conoscenza e Libertà“ perché del denaro "bisognava liberarsi, donarsi allo spirito e dedicarsi completamente al percorso spirituale". Solo al suo completamente il "vero denaro" sarebbe arrivato. Riti magici, come l’alchimia di potere (1.500 euro l’anno) o quella sessuale o la magia da 2mila euro, la "fuoriuscita dalla cupola" per 1.200, che si sarebbero intrecciati con quelli pseudo-religiosi, condotti dai "maestri" di quella che per la Procura della Repubblica di Perugia sarebbe stata la setta di Pietralunga.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Setta, anche i distillati per purificare. Con materia biologica del “santone“

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