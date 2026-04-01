Abusi isolamento e conti svuotati scacco alla setta dell’alchimia | fermato il santone Ecco chi è

Una setta attiva tra le Marche e l’Umbria è stata smantellata con l’arresto del suo leader, accusato di aver commesso abusi, di aver isolato i seguaci e di aver svuotato conti bancari. Le autorità hanno disposto il fermo del santone e di alcuni affiliati, dopo indagini che hanno portato alla scoperta di pratiche ritenute illecite e danni alle persone coinvolte.

Pesaro, 1 aprile 2026 – Una setta tra Marche e Umbria: soldi, isolamento e abusi. E ora i “santoni” sono finiti in carcere. Si facevano chiamare “maestro”, “maestra”, “sciamano”, “guaritore”. Per i loro seguaci erano guide spirituali, per gli inquirenti i vertici di un sistema capace di manipolare, isolare e sfruttare chi vi entrava. Al centro dell’inchiesta della Procura di Perugia ci sono Alfredo Mangone e Tatiana Ionel, conosciuti all’interno della comunità come Kaar Yampui e Mamas Nua Janua, figure di riferimento della realtà criptocristiana “Conoscenza è Libertà ”. I fermati e gli indagati a piede libero. I due sono stati raggiunti da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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