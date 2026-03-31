Gli adepti della setta pagavano E il capo usava i soldi per auto di lusso | in carcere il noto santone

Un noto santone è stato arrestato con l’accusa di aver gestito una setta in cui gli adepti pagavano somme di denaro. Secondo le indagini, i soldi raccolti venivano utilizzati dal leader per acquistare auto di lusso. La sua attività di “maestro” e guida spirituale era pubblicizzata anche attraverso un sito internet dedicato, dove veniva presentata la sua figura e il gruppo che dirigeva.

Perugia, 31 marzo 2026 – La sua attività di “maestro” e santone era conosciuta, tanto da avere un sito internet, Fuoco della Conosenza, in cui raccontava l’attività del suo gruppo. Adesso Alfredo Mangone, 56 anni, originario della Calabria, prima trasferitosi a Roma e poi giunto in Umbria, è in carcere. Così come la compagna Tatiana Ionel e altre due persone. Finite in un’inchiesta (ulteriori due persone sono indagate a piede libero) sulle attività della setta. Truffa, estorsione e violenza sessuale sono le gravi ipotesi di reato che hanno portato al fermo dei quattro. Le indagini, coordinate dalla procura di Perugia, sono della polizia. Secondo le accuse quel gruppo era in realtà una setta definita pericolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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