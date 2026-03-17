Carabinieri di Lecco | nuove misure per Baby Gang

I Carabinieri di Lecco hanno avviato un’operazione che ha portato all’adozione di nuove misure cautelari nei confronti di Mouhib Zaccaria, conosciuto come “Baby Gang”. L’indagine riguarda un episodio specifico e si concentra sul suo coinvolgimento in attività criminali nella zona. Le autorità hanno proceduto con le misure previste dalla legge per garantire l’ordine pubblico.

Operazione dei Carabinieri di Lecco: nuove misure cautelari per Mouhib Zaccaria, alias “Baby Gang”. I Carabinieri di Lecco hanno eseguito nelle prime ore del mattino diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che coinvolgono Mouhib Zaccaria, conosciuto come Baby Gang, insieme a persone ritenute vicine al suo ambiente. L’operazione si inserisce in un’indagine articolata che da tempo segue i movimenti del giovane trapper, già più volte al centro di procedimenti per armi, violenze e condotte intimidatorie. Il provvedimento arriva a pochi giorni dalla condanna a due anni e otto mesi per ricettazione e detenzione di una pistola con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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