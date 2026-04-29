Sesto Fiorentino | bus di studenti in gita finisce fuori strada a Monte Morello feriti alcuni ragazzi

A Sesto Fiorentino, un bus che trasportava studenti in gita provenienti dalla Campania è uscito di strada a Monte Morello. Alcuni ragazzi sono rimasti feriti nell’incidente, che si è verificato durante il viaggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

SESTO FIORENTINO (FIRENZE) – Momenti di paura a Sesto Fiorentino per un gruppo di studenti in gita scolastica dalla Campania. Il bus su cui viaggiavano lungo la provinciale 130 di Monte Morello, all’improvviso ha rotto un tombino ed è scivolato ai margini della carreggiata. Il mezzo ha sbattutto contro gli alberi e l’impatto ha mandato in frantumi i vetri del lato destro, facendo cadere dei frammenti sui passeggeri ferendo alcuni ragazzi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale, oltre a personale dei carabinieri forestali che si trovava già in zona. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 28 aprile 2026, ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi, 29 aprile.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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