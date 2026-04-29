Paura a Sesto Fiorentino autobus in gita scolastica esce di strada | lievi ferite per gli studenti a causa dei vetri infranti

Da orizzontescuola.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile, un autobus che trasportava una scolaresca proveniente dalla Campania è uscito di strada lungo la provinciale 130 di Monte Morello, nelle colline di Sesto Fiorentino. L’incidente ha causato la rottura di alcuni vetri, provocando lievi ferite a diversi studenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza l’area.

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile una scolaresca della Campania viaggiava a bordo di un autobus sulle colline di Sesto Fiorentino, lungo la provinciale 130 di Monte Morello. All'improvviso, il mezzo ha rotto un tombino ed è scivolato ai margini della carreggiata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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