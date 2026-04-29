Paura a Sesto Fiorentino autobus in gita scolastica esce di strada | lievi ferite per gli studenti a causa dei vetri infranti

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile, un autobus che trasportava una scolaresca proveniente dalla Campania è uscito di strada lungo la provinciale 130 di Monte Morello, nelle colline di Sesto Fiorentino. L’incidente ha causato la rottura di alcuni vetri, provocando lievi ferite a diversi studenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza l’area.

Nel tardo pomeriggio di martedì 28 aprile una scolaresca della Campania viaggiava a bordo di un autobus sulle colline di Sesto Fiorentino, lungo la provinciale 130 di Monte Morello. All'improvviso, il mezzo ha rotto un tombino ed è scivolato ai margini della carreggiata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Autobus di studenti in gita a Barbiana finisce fuori strada a una curvaVICCHIO – I vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti stamattina (14 aprile) alle 9,10 nel comune di Vicchio in... Leggi anche: Paura in gita scolastica, il bus ha un incidente in collina: studenti feriti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FOCUS LFCV | Firenze–Sesto Fiorentino, la città dei vuoti: occupazioni, roghi e spazi fuori controllo; Pallavolo - Tuscania pigliatutto, a Sesto Fiorentino va sotto (2-1) ma poi porta a casa la vittoria (2-3); Un libro, una rosa: la magia di Sant Jordi arriva nelle librerie fiorentine. Pullman di una scuola in gita ha un incidente in collina: studenti feriti per i vetri rotti dai ramiSesto Fiorentino, accade nella zona di Monte Morello. Il mezzo pesante ha rotto un tombino, finendo a lato della strada. Paura fra i ragazzi e gli insegnanti, arrivati in Toscana dalla Campania per un ... msn.com Esonda il Rimaggio a Sesto Fiorentino, il centro è sott’acqua. Spostarsi ai piani altiSesto Fiorentino, 14 marzo 2025 – Esonda il torrente Rimaggio a Sesto Fiorentino. E’ paura nel centro della città per l’acqua che ha invaso le strade. Accade dopo le dieci. Il torrente diventa fiume ... lanazione.it Buongiorno. Ecco le prime notizie sulla mobilità regionale. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio A11/A1. Verso Pisa code tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino. In FiPiLi 5 km di coda per incidente tra San Miniato ed Empoli verso F - facebook.com facebook