Vincenzo Ianniti trovato morto a Sessa Aurunca | il corpo avvolto in una busta

Vincenzo Ianniti, un ragazzo di 20 anni di Sessa Aurunca, è stato trovato morto. Il suo corpo, avvolto in una busta, è stato scoperto nelle ultime ore. La scomparsa del giovane era stata segnalata il 18 marzo scorso, e ora si conferma il decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte.

Tragico epilogo per la scomparsa di Vincenzo Ianniti, il 20enne di Sessa Aurunca di cui non si avevano più notizie dal 18 marzo scorso. Il giovane è stato ritrovato senza vita in un locale interrato di un’abitazione in ristrutturazione nella frazione di San Castrese, dove viveva. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri impegnati nelle ricerche. Il cadavere era nascosto in una sorta di cantinola scavata nel terreno, a pochi metri dal centro della frazione. Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato avvolto in una busta e coperto da un cumulo di pietre. Le condizioni sarebbero di decomposizione avanzata. Sul posto sono intervenuti i militari del reparto investigazioni scientifiche e il medico legale per i rilievi del caso.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Vincenzo Ianniti trovato morto a Sessa Aurunca: il corpo avvolto in una busta 20ENNE SCOMPARSO DA UN MESE E TROVATO MORTO DENTRO UN RIPOSTIGLIO: IL CORPO AVVOLTO IN UNA BUSTA Notizie correlate Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scomparso da un mese a Sessa Aurunca, Vincenzo Iannitti trovato morto dentro un ripostiglio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in caserma; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in...; Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio. Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaÈ stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di ... ilgazzettino.it Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese e trovato morto dentro un ripostiglio: il corpo avvolto in una busta, un sospettato in casermaSperanza finita a San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Il corpo di Vincenzo Iannitti, il ventenne di cui si erano perse le tracce lo scorso 18 marzo, è stato ... leggo.it È stato ritrovato privo di vita Vincenzo Iannitti, il ragazzo di appena vent'anni di San Castrese, una frazione di Sessa Aurunca. Di lui si erano perse le tracce poco più di un mese fa, il 18 marzo scorso. È uscito di casa forse per una passeggiata e non ha più dat - facebook.com facebook Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si er x.com