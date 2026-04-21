Sessa Aurunca uccide l’amico e tenta di occultare il corpo | fermato 19enne

Un 19enne di Sessa Aurunca è stato arrestato dopo aver ucciso un amico di 20 anni e aver tentato di nascondere il corpo. La vittima è stato colpito con due coltellate e il corpo è stato trovato in un cavedio. Il giovane ha confessato di aver causato la morte dell’amico e di aver nascosto il cadavere. L’indagine è coordinata dalle autorità locali.

La vittima è il 20enne Vincenzo Iannitti. Il giovane fermato a Sessa Aurunca, nel Casertano, avrebbe confessato di aver colpito l’amico con due coltellate e di aver nascosto il cadavere in un cavedio. Un 19enne di origini romene è stato fermato dai carabinieri su disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere con l’accusa di aver ucciso il 20enne Vincenzo Iannitti. Il corpo della vittima è stato trovato in una frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe confessato di aver colpito l’amico con due coltellate, per poi gettarlo dal terrazzo della propria abitazione nel cavedio di un edificio adiacente.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sessa Aurunca, uccide l’amico e tenta di occultare il corpo: fermato 19enne Notizie correlate Sessa Aurunca, fermato 19enne per l’omicidio di Vincenzo Iannitti: il corpo nascosto in un cavedioSvolta nelle indagini sulla scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 20enne di Sessa Aurunca di cui non si avevano più notizie dal 19 marzo scorso: nella... Sessa Aurunca, fermato 19enne: indagini su omicidio e occultamento di cadavereSessa Aurunca, fermato 19enne: trovato il corpo del 20enne scomparso, indagini su omicidio e occultamento di cadavere Nella notte odierna, in Sessa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sessa Aurunca, trovato morto il 20enne Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidio; Vincenzo trovato morto nello scantinato, Procura indaga per omicidio; Vincenzo Iannitti, 20enne scomparso da un mese trovato morto in un scantinato. L'amico confessa: L'ho lanciato dal balcone; Ventenne scomparso nel Casertano trovato morto in una cantina. C’è un sospettato. Orrore a Sessa Aurunca: uccide l’amico e nasconde il corpo in un sacco, arrestato 19enneA Sessa Aurunca i carabinieri hanno fermato un 19enne gravemente indiziato di aver ucciso e occultato il corpo del 20enne Vincenzo Iannitti. ilgiornalelocale.it Sessa Aurunca, ritrovato il corpo di Vincenzo Iannitti: si indaga per omicidioSesxsa Aurunca – Si sono interrotte nel modo più tragico le ricerche di Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso dallo scorso 18 marzo da San Castrese, ... cronachedellacampania.it Del ragazzo di Sessa Aurunca non si avevano più notizie dal 18 marzo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, nascosto in una cantina. La famiglia: “Non ci rassegneremo al silenzio” Leggi l'articolo #VincenzoIannitti facebook Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un locale interrato di un'abitazione in corso di ristrutturazione di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca (Caserta). Si tratterebbe del corpo del 20enne Vincenzo Iannitti, di cui si er x.com