Champions 2025 26 Atletico Madrid - Arsenal diretta Prime Video Semifinale Andata

L'incontro tra Atletico Madrid e Arsenal si svolge in diretta su Prime Video, con la gara valida per la semifinale di andata della Champions League 202526. L'appuntamento si tiene in un orario stabilito e viene trasmesso con telecronaca dedicata. La partita rappresenta una tappa importante del torneo europeo, coinvolgendo due squadre che si contendono un passaggio alla finale.

Atletico Madrid - Arsenal in diretta su Prime Video orario, telecronaca e tutto sulla sfida di Champions League. Sotto il cielo elettrico del Metropolitano, uno degli impianti più suggestivi del panorama europeo, si consuma l'atto primo di una sfida che profuma di riscatto e di destino. Atletico Madrid e Arsenal si affrontano nella semifinale d’andata della Champions League 2025-2026 in quello che gli osservatori hanno già ribattezzato il confronto tra gli “antieroi” del calcio continentale. Da una parte i Colchoneros, prigionieri di un’ossessione storica per una coppa mai sollevata e segnata dal trauma di tre finali perse; dall'altra i Gunners, una squadra capace di incantare per lunghi tratti della stagione, ma spesso destinata a sfiorare i traguardi senza riuscire a concretizzarli.🔗 Leggi su Digital-news.it

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