Servizi educativi per minori fragili | la mossa per garantire qualità e dignità di stipendi

Il governo ha deciso di aumentare i fondi destinati ai servizi educativi per minori in situazioni di fragilità, basandosi sugli incrementi comunicati dall'Istat. Questa misura mira a garantire un livello di servizio più adeguato e a migliorare le condizioni salariali degli operatori che lavorano con soggetti in difficoltà. La decisione riguarda anche un intervento per rafforzare il potere d'acquisto del personale coinvolto.

Un rialzo dei fondi sulla base degli aumenti Istat per garantire un servizio adeguato e di qualità e per ridare dignità e potere d'acquisto al personale che opera in contesti difficili e con soggetti fragili. Sono questi gli obiettivi della decisione della Giunta regionale per l’aggiornamento dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Consulta le graduatorie Servizi Educativi 0-3 anni (fasce medi e grandi) per l'anno educativo 2026/2027 comune.firenze.it/servizi/educaz… Sarà possibile rinunciare all'ammissione fino al 19 aprile 2026. #Scuola #Firenze #Graduatorie #ServiziEduca x.com