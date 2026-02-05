Ceis accordo sul lavoro | più qualità e inclusione nei servizi educativi firmato il contratto integrativo

Questa mattina a Rimini è stato firmato il primo contratto integrativo di secondo livello per il Ceis, il Centro Educativo Italo Svizzero. L’accordo coinvolge più di 170 dipendenti che lavorano nei servizi del Villaggio e nelle scuole dell’infanzia comunali gestite dall’ente. La firma è avvenuta mercoledì pomeriggio presso la sede della Direzione, segnando un passo importante per migliorare la qualità e l’inclusione nei servizi educativi offerti.

E' stato firmato mercoledì pomeriggio (4 febbraio), presso la Direzione del Ceis - Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini "Remo Bordoni"- il primo contratto integrativo di secondo livello, che riguarda oltre 170 dipendenti fra i servizi del Villaggio e le scuole dell'infanzia comunali gestite.

