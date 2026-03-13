Il Messina Futsal affronterà il Formia nella semifinale della Final Four di Coppa Italia, che si terrà a Jesi. La partita rappresenta il passo più importante verso la finale, con le due squadre pronte a sfidarsi per la conquista di un passaggio decisivo. La sfida si svolgerà in una sede neutra, con entrambe le formazioni determinate a superare l’avversario.

Il sorteggio della Final Four di Coppa Italia ha fissato l’avversario per il Messina Futsal: sarà il Formia la squadra da battere nella semifinale in programma a Jesi. L’incontro si disputerà sabato 21 marzo alle ore 20.00 al PalaTriccoli, con una sfida che mette in palio il passaggio alla finale del trofeo nazionale. L’attesa e la sfida tecnica nel cuore delle Marche. Sotto lo scenario unico offerto dalla Mole Vanvitelliana di Ancona, sono stati definiti i tabelloni per tutte le competizioni maschili del calcio a 5 dell’anno 2026. La partita contro la formazione laziale rappresenta un banco di prova decisivo per i peloritani, che dovranno superare questo ostacolo per accedere all’atto conclusivo previsto per domenica 22 marzo, sempre alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina vs Formia: la sfida decisiva per la finale

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