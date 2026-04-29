Serie D | parla il vicepresidente dopo la conquista della salvezza Rinascita Montevarchi E Neri svela i segreti

Dopo aver centrato la salvezza in Serie D, il vicepresidente della squadra ha commentato la stagione, ringraziando i giocatori per l’impegno. La squadra di Montevarchi ha concluso il campionato con un risultato positivo, come confermato anche dallo striscione esposto nella curva dei tifosi. Nei giorni successivi, l’allenatore ha svelato alcuni dettagli sul percorso che ha portato alla salvezza, senza entrare in specifici dettagli tecnici.

MONTEVARCHI "Parola data, salvezza conquistata. Grazie ragazzi". Lo striscione esibito nella Curva Sud del Brilli Peri dai tifosi del Montevarchi sempre presenti, al termine della gara vinta dagli aquilotti di Marmorini con il Ghiviborgo, è la sintesi della stagione delle speranze realizzate e delle promesse mantenute. Sebbene non ancora concluso, perché i rossoblù vogliono onorare nel migliore dei modi la trasferta di domenica prossima al Lungobisenzio di Prato, il bilancio del campionato dei valdarnesi è positivo. Tenendo botta nei momenti delicati del torneo, specie in avvio, la società, il tecnico, lo staff e i giocatori hanno stretto i denti acquisendo alla distanza una continuità invidiabile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: parla il vicepresidente dopo la conquista della salvezza. Rinascita Montevarchi. E Neri svela i segreti Notizie correlate Montevarchi, missione compiuta: salvezza raggiunta dopo la prova d’orgoglio di SienaMONTEVARCHI Salvezza matematica con una delle prove migliori per coraggio, sostanza e affidabilità. Leggi anche: Fabriano travolge Nocera e conquista la salvezza in Serie B