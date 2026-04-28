Fabriano travolge Nocera e conquista la salvezza in Serie B

La Ristopro Fabriano ha vinto in casa contro Nocera con il punteggio di 67-48, garantendosi così la salvezza in Serie B. La partita si è svolta davanti al proprio pubblico e ha visto i cartai prevalere sugli avversari. La vittoria arriva dopo la gestione tecnica di Rossi, che ha portato la squadra a ottenere i punti necessari per restare nel campionato di categoria.

? Cosa sapere La Ristopro Fabriano batte la Power Basket Nocera 67-48 in casa.. Il successo assicura la permanenza dei cartai in Serie B dopo la guida di Rossi.. La Ristopro Fabriano assicura la permanenza in Serie B battendo la Power Basket Nocera per 67-48, completando una rimonta che trasforma un destino segnato in una vittoria di carattere davanti al proprio pubblico. Il successo dei cartai avviene in un clima di estrema tensione sportiva, dove la salvezza, che a febbraio appariva come un obiettivo irraggiungibile, viene finalmente consolidata grazie a una prestazione collettiva che ha saputo rispondere ai colpi degli ospiti. La sfida, disputata sotto la direzione arbitrale di Guarino, Palazzo di Campobasso e Rinaldi di Livorno, ha i padroni di casa dominare le fasi cruciali nonostante un momento di sofferenza nel terzo quarto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fabriano travolge Nocera e conquista la salvezza in Serie B Notizie correlate Follonica, serie negativa in Hockey A1: Monza travolge la squadra toscana 6-1, salvezza sempre più a rischio.L'Innocenti Costruzioni Follonica incassa la quarta sconfitta consecutiva in Hockey A1, cedendo 6-1 al Teamservicecar Hrc Monza nell'anticipo della... Leggi anche: Eccellenza, l’Osimana si gioca il pass per i playoff. Fabriano per la salvezza Altri aggiornamenti Si parla di: Adamant Ferrara travolge Quarrata | vittoria netta ma playout in arrivo. Serie B - Janus Fabriano supera la Power Nocera e conquista la salvezzaLa Ristopro Janus Fabriano chiude nel migliore dei modi una stagione lunga, intensa e a tratti complicata, conquistando una meritata salvezza grazie al successo interno contro la Power Basket Nocera.. pianetabasket.com Ravenna, rialzati. Stasera c’è NoceraIn Campania per interrompere un digiuno lungo due mesi. È dal 21 dicembre, match in casa di Fabriano, che l’OraSì non vince lontano da casa e dunque stasera (ore 20.30) ci sarà la ghiotta occasione di ... ilrestodelcarlino.it