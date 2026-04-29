Nel campionato di Serie C, il Carpi ha ottenuto risultati notevoli nel girone B, distinguendosi per un alto rapporto tra il monte ingaggi e i punti conquistati. La squadra è riuscita a mantenere la categoria, con il direttore sportivo che ha espresso soddisfazione per il percorso della stagione. La gestione oculata della società si riflette anche nell’atteggiamento complessivo della squadra, che ha saputo sfruttare al meglio le risorse a disposizione.

C’è una classifica in cui il Carpi ha stravinto il girone ’B’ di Lega Pro, quella del rapporto fra il monte ingaggi e i punti conquistati sul campo. Con gli 879mila euro lordi spesi per tutte le figure obbligatorie da licenza nazionale (calciatori, staff prima squadra, direttore sportivo, responsabile del settore giovanile, allenatore e preparatore atletico Primavera) i biancorossi hanno ottenuto 40 punti, con una media di 21.977,18 euro speso a punto, il dato migliore fra le 19 squadre del girone, davanti a quello della Pianese (23.863 euro a punto) e del Forlì (32.928 euro a punto), in una classifica che invece vede in fondo il terzetto composto da Arezzo (101mila euro a punto), Perugia (121mila euro) e Ternana (addirittura 164mila euro).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C, il modello della gestione oculata biancorossa. Il Carpi salvo, Bonzanini: "Orgoglio che premia Lazzaretti»

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"Bilancio frutto di una gestione oculata""Presentare una gestione finanziaria oculata e solida come un elemento di criticità è una lettura strumentalmente distorta della realtà".

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