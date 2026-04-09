Il bilancio di un'azienda riflette la gestione finanziaria adottata nel corso dell'ultimo periodo. Una gestione considerata oculata e solida permette di mantenere equilibrio tra entrate e uscite, garantendo stabilità economica. Recentemente, si è assistito a interpretazioni che hanno definito questa gestione come un elemento di criticità, ma si tratta di un punto di vista che può risultare distorto rispetto alla realtà dei fatti.

"Presentare una gestione finanziaria oculata e solida come un elemento di criticità è una lettura strumentalmente distorta della realtà". Il vicesindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani (nella foto) replica così al capogruppo Filippo Macchiarini (Alternativa per Pietrasanta), secondo il quale l’avanzo di bilancio 2025, pari a 45 milioni di euro, sarebbe sinonimo di "immobilismo". "L’intervento di Macchiarini – ribatte Bresciani – non tiene conto né della programmazione necessaria a garantire la stabilità di un ente né di quanto si sta verificando, già in questi giorni, nella nostra città sotto il profilo sia dei servizi, si pensi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bilancio frutto di una gestione oculata"

Atc 3 Ternano-Orvietano, Roberto Romani: “Risultato eccezionale e gestione oculata”. L’analisi del bilancio consuntivoI numeri e la soddisfazione del presidente: “Non bisogna abbassare la guardia poiché è fondamentale continuare con una gestione attenta delle...

"Bilancio, risorse non da migliore gestione""Il messaggio trionfalistico di Giacanella sul fatto che il Comune si faccia carico degli incrementi dei costi dei servizi come asili nido, impianti...

Manovra, Calderone: «Una legge di bilancio coraggiosa, con 2 miliardi per il lavoro

Temi più discussi: Presentato il bilancio di fine mandato: risultati positivi e una città più forte dopo anni complessi; Bilancio frutto di una gestione oculata; Avanzo di 6 milioni nel bilancio 2025 Comune in salute coi conti in ordine; Approvato il bilancio consuntivo: sorgerà anche un campo da padel.

Comune, bilancio chiuso con 3 milioni di avanzo: subito interventi per le stradeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Jesi Dal bilancio consuntivo un avanzo di tre milioni per finanziare altri interventiL'assessore Claudio Cardinali: «Frutto di una gestione attenta, dove la piena collaborazione tra Giunta e uffici, in un clima di reciproca disponibilità, ha permesso di monitorare con efficacia l’anda ... qdmnotizie.it

Oltre ottanta provvedimenti di prevenzione adottati in un mese per rafforzare la sicurezza sul territorio provinciale in vista delle festività pasquali. È il bilancio dell’attività della Polizia di Stato a Ravenna, frutto dell’intensificazione dei controlli decisa nelle ultime - facebook.com facebook

Un bilancio laico sul #giubileo Il 21 aprile alla sede Uaar di #Roma presentiamo i primi risultati dell'analisi su costi pubblici e impatto dell'ultimo anno giubilare, frutto di una borsa di ricerca finanziata dall'associazione. x.com