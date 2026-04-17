Match della verità al Cabassi | il Forlì cerca il guizzo decisivo contro un Carpi già salvo

Dopo la sconfitta con l'Ascoli, il Forlì farà visita sabato alle 20.30 a un Carpi che non avrà nulla da chiedere al campionato, avendo raggiunto proprio domenica scorsa la salvezza matematica. I galletti, al contrario, cercheranno in queste ultime due gare stagionali di conquistare quei due punti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Si torna in scena al Cabassi, Carpi all'assalto del BraCi sono dei momenti della stagione in cui le partite ed i punti in palio 'pesano' di più.

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