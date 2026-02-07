Cerimonia da record | È stata uno spettacolo Mai così tanti biglietti venduti

La cerimonia di apertura ai Giochi invernali ha fatto registrare numeri record. Sono stati venduti 61.221 biglietti, il più alto mai visto prima. L’amministratore della Fondazione Andrea Varnier ha confermato che si tratta di un risultato storico, superando ogni precedente primato. La giornata è stata davvero uno spettacolo, con un’affluenza che ha sorpreso tutti gli organizzatori.

I volti sono rilassati, gli occhi brillanti. La Cerimonia d'apertura dei Giochi è stata un successo, gli organizzatori possono tornare a respirare. Non ne fa mistero Andrea Varnier, a.d. di Fondazione Milano Cortina: "Quella di ieri è stata per noi una giornata davvero speciale. Parliamo dell'evento che di fatto impegna di più un Comitato organizzatore, quello che vede impegnate più persone, concentrata negli stessi luoghi, e arriva il primo giorno. Per fortuna le cose sono andate molto bene, non era semplice visto anche il contesto particolare, con l'evento che per la prima volta si svolgeva in quattro luoghi diversi: sono davvero molto soddisfatto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

