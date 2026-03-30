Nella partita di Serie A2, Torino ha ottenuto una vittoria che mette a rischio l'accesso ai play-in per l'Urania Milano. La squadra milanese è stata sconfitta all'ultimo secondo in uno scontro diretto contro i torinesi, rimescolando le posizioni in classifica. La gara si è conclusa con il punteggio deciso all'ultimo istante, lasciando aperti i giochi per le prossime sfide.

Sconfitta sul filo di lana per l’Urania Milano che rimette in discussione tutta la sua classifica visto che è arrivata in uno scontro diretto come quello contro la Reale Mutua Torino. È finita 63-65 all’ Allianz Cloud la sfida della Wegreenit che doveva difendersi dall’assalto dei piemontesi al suo 12° posto in classifica e che invece ha visto i milanesi risucchiati in classifica. Non sono bastati i 20 punti di Kevion Taylor e i 16 di Alessandro Gentile per la squadra di coach Marco Cardani che ha patito i soli 8 punti segnati nell’ultimo periodo. Una posizione che garantirebbe l’accesso ai play-in (si va dall’8ª alle 13ª), ma che è tornata decisamente in discussione perchè oltre alla vittoria di Torino è arrivato anche il successo di Mestre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2, torino si impone. Urania beffata sulla sirena. Accesso ai play-in a rischio

Articoli correlati

Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-Bi.Emme Service Libertas Livorno 73-66, gli amaranto si svegliano troppo tardiSe la brutta sconfitta contro Sella Cento poteva non destare troppe preoccupazioni, quella di oggi contro Milano deve suonare come un campanello...

Leggi anche: Basket serie A2 | Wegreenit Urania Milano-Bi.Emme Service Libertas Livorno in diretta. Live

Una raccolta di contenuti su Serie A2 torino si impone Urania...

Temi più discussi: Torino - Final Six Serie A2 di Ginnastica Ritmica; Pallacanestro Serie A2 – Urania battuta sulla sirena: vittoria esterna per basket Torino; La Torino '81 domina il Bergamo e rafforza il suo terzo posto in serie A2; Altro stop per il basket Torino: i play-in sono in bilico.

Scafati non si ferma, espugnata Torino e rilanciata la corsa alla vettaUna vittoria in trasferta che pesa tantissimo quella della Givova Scafati, capace di espugnare Torino 74-82 e rilanciarsi con forza nella corsa ai vertici della Serie A2. Grazie anche ai risultati del ... pianetabasket.com

Tortona, la serie positiva finisce a Varese. Torino, colpo play-in a MilanoLa Bertram Derthona tiene botta ma per quasi tutta la gara ma cede nel quarto tempo e perde 97-87. In A2, che battaglia tra Reale mutua e Urania ... rainews.it

Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo trailer dell’attesa serie tv - facebook.com facebook

#Cremona Vanoli con Napoli si regala la (quasi) permanenza in Serie A x.com