Serie A1 e A2 femminile Brixia pronta per la bella contro Battipaglia Sanga a una vittoria dall’accesso in semifinale

In Serie A1 e A2 femminile si avvicinano i momenti decisivi delle competizioni. La squadra di Brixia affronterà la gara decisiva contro Battipaglia nella seconda fase dei playout, mentre Sanga Milano ha iniziato con successo i quarti di finale dei playoff in A2, essendo a una vittoria dalla qualificazione in semifinale. Le partite sono in programma in questa fase cruciale della stagione, con risultati ancora da definire.

Tempo di gare da dentro o fuori per Brixia in Serie A1 e Sanga Milano in A2 femminile. Le bresciane sono impegnate nella seconda fase dei playout per rimanere nella massima categoria, mentre le milanesi hanno iniziato con il piede giusto i quarti di finale dei playoff. Il momento è particolarmente delicato per la squadra di coach Zanardi che, dopo essersi arresa a Sassari nel primo turno degli spareggi salvezza, adesso dovrà affidare tutto a gara-3 della sfida con Battipaglia, nel secondo turno. Una “bella“, in programma al Palaleonessa di Brescia giovedì 16, che in casa biancazzurra si sperava di poter evitare dopo la vittoria in gara-1 (95-77) sulle campane.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A1 e A2 femminile. Brixia pronta per la “bella“ contro Battipaglia. Sanga a una vittoria dall’accesso in semifinale Basket femminile, Serie A1: Sassari espugna Brescia e forza alla bella la semifinale playoutServirà gara-3 per decidere chi tra Brixia Brescia e Dinamo Sassari potrà festeggiare la salvezza diretta: dopo il successo lombardo in gara-1, le... Basket Serie A2 femminile. Giussano sconfitta con onore. La capolista Sanga è troppo forteContro la capolista della Serie A2, il Sanga Milano, Giussano non ha sfigurato perdendo con onore (67-50). Chivu balla sulle macerie della serie A, Allegri vede il fantasma di Giannetti, Spalletti, calmino! Leggi l’editoriale di Massimo Pavan x.com Serie C Sky Wifi | Girone C - Giornata 36 I Crotone-Catania 2-0 #CataniaFC - facebook.com facebook