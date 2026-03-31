Basket Serie A2 femminile Giussano sconfitta con onore La capolista Sanga è troppo forte

Nel match di Serie A2 femminile di basket, Giussano ha affrontato la capolista Sanga Milano e ha perso con il punteggio di 67-50. La squadra di casa ha mostrato impegno, ma la forza dell’avversaria si è fatta sentire durante l’intera partita. La sfida si è conclusa con la vittoria della capolista, senza che Giussano abbia subito un risultato troppo pesante.

Contro la capolista della Serie A2, il Sanga Milano, Giussano non ha sfigurato perdendo con onore (67-50). Senza la sua migliore realizzatrice, Laura Valli, la formazione brianzola ha faticato in attacco, ma si è battuta bene in difesa. "Non avevamo tante frecce nel nostro arco – spiega coach Arturo Fracassa – siamo riusciti lo stesso a prendere dei buoni tiri, senza mai forzare, ma le percentuali non ci hanno premiato. Le ragazze vanno elogiate perché non hanno mai mollato, vincendo addirittura gli ultimi due periodi di gioco. Ha funzionato in pieno la zone press, che ha rallentato la vena offensiva del Sanga. Paghiamo il fatto che non siamo pericolosi in mezzo all’area dei tre secondi, ma questa è una costante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie A2 femminile. Giussano sconfitta con onore. La capolista Sanga è troppo forte Articoli correlati Basket Serie A2 femminile. Giussano, assalto alle Stars: "Sarà un match fondamentale»Nella seconda giornata del girone di ritorno della Serie A2 femminile il Giussano va a fare visita al Milano Basket Stars. Basket donne Serie A2. Giussano giù con Viterbo. La retrocessione si avvicinaLo spettro retrocessione si fa sempre più vivo per Giussano che ha perso la sfida salvezza per 74-76 contro Viterbo. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Techfind Serie A2, girone A - Vittoria di Costa Masnaga nel recupero contro Selargius; Techfind Serie A2, girone A - Vittoria di San Giovanni Valdarno nel recupero; Techfind Serie A2, girone A - Empoli e Selargius vincono in trasferta nei posticipi; Techfind Serie A2, girone A - Cagliari batte Basket Stars, Viterbo vince a Giussano. Torino sorprende Costa Masnaga, Sanga allunga in vetta. Basket Serie A2 femminile. Giussano sconfitta con onore. La capolista Sanga è troppo forteContro la capolista della Serie A2, il Sanga Milano, Giussano non ha sfigurato perdendo con onore (67-50). Senza la ... sport.quotidiano.net BASKET SERIE A GUERRI NAPOLI AMARA SCONFITTA A CREMONA. AZZURRI RIMONTATI E SCONFITTI NEL QUARTO TEMPO. COACH MAGRO: "SCONFITTA CHE BRUCIA." MALE I NUOVI INNESTI VANOLI CREMONA - NAPOLI BASKET= - facebook.com facebook BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 27^ GIORNATA: CAPOLISTA VIRTUS MATERA CINICA E SPIETATA, SVINCOLATI MILAZZO SI ARRENDE AL PALASASSI: 88-72. TABELLINO, FOTO, COMMENTO COACH MIRIELLO x.com