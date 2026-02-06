Pio e Amedeo a Bergamo | tre serate alla ChorusLife Arena

Pio e Amedeo tornano a Bergamo con tre serate alla ChorusLife Arena. Gli artisti saranno sul palco il 24, il 27 e il 30 marzo, per portare in scena il loro show «Stanno tutti invitati». La tournée, che coincide con i 25 anni di carriera del duo, ha già fatto parlare molto e ora si prepara a far divertire il pubblico bergamasco.

LO SPETTACOLO. Il 24, 27 e 30 marzo, anche per celebrare i 25 anni di carriera, con lo show «Stanno tutti invitati». Alla ChorusLife Arena di Bergamo arrivano Pio e Amedeo con il loro show «Stanno tutti invitati»: tre le date in programma, il 24, 27 e 30 marzo. Sul palco, ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica si alterneranno sul palco nel corso di questi tre show che saranno anche l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico, tra cinema, teatro e televisione. Pio e Amedeo arrivano a Bergamo dopo il grande successo al cinema con «Oi vita mia», che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milione e 200mila spettatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

