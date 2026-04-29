Joao Almeida non prenderà parte al prossimo Giro d’Italia a causa di problemi di salute. La decisione è stata comunicata direttamente dal corridore portoghese, dopo aver manifestato incertezze riguardo alle sue condizioni fisiche negli ultimi giorni. La sua assenza modifica le previsioni sulla partecipazione e sulla competitività della corsa, che sta per iniziare tra poche settimane. La notizia è stata resa nota ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

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© Calcionews24.com - Seri problemi di salute, salta il prossimo impegno: c’è il comunicato ufficiale

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