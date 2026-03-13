Il marito di Elton John ha annunciato che il cantante sta affrontando gravi problemi di salute, tra cui la perdita della vista all’occhio destro a causa di un’infezione. Elton John si trova lontano dal palcoscenico e conduce una vita più riservata. La notizia delle sue condizioni è stata condivisa pubblicamente dal marito, che ha rivelato la situazione attuale del cantante.

Da poco più di un anno, Elton John ha perso la vista all’occhio destro a causa di un’infezione. Lontano dal palco e con una vita sempre più ritirata, è il marito David Furnish a svelare le condizioni di salute del cantante. “Sta benissimo. Sta lottando” racconta il compagno, che si prepara ad accompagnare Elton a una grande festa in occasione degli Oscar. Il marito svela le condizioni di salute. Domenica 15 marzo, in occasione degli Oscar, si terrà una serata di gala organizzata dall’ Elton John AIDS Foundation. Il cantante britannico sarà presente assieme al marito David Furnish che, intervistato dalla rivista Variety, ne ha svelato le condizioni di salute. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elton John, seri problemi di salute. Il marito rivela: “Sta lottando”

Articoli correlati

Juan Carlos I preoccupa, la biografa parla di “seri problemi di salute”Dopo la scomparsa di Irene di Grecia, c'è preoccupazione per l'ex Re di Spagna Juan Carlos I, padre di Felipe di Spagna e marito...

Florian Lipowitz rivela: "Dopo il Tour problemi di salute, i riflettori mi mettono a disagioLe squadre professionistiche si preparano per la stagione 2026 con le prime corse a tappe e i test iniziali che definiscono i candidati ai Grandi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elton John

Temi più discussi: Elton John, il marito David Furnish aggiorna sulla sua salute: Sta combattendo; Il ritratto di famiglia di Elton John con suo marito e i due figli esposto alla National Portrait Gallery di Londra; Il marito di Elton John, 'sta bene e si tiene occupato'; La salute del cantante Elton John viene aggiornata dal marito David Furnish in un’intervista sulla vita familiare.

Elton John, il marito David Furnish aggiorna sulla sua salute: Sta combattendoColpito da un'infezione alla vista nell'estate del 2024, Elton John si starebbe godendo i suoi figli lontani dal palco. E starebbe alla grande, nonostante i non pochi problemi di salute subentrati neg ... tg24.sky.it

Elton John: «Ho perso la vista dopo un'infezione». La confessione straziante sul palco a LondraDopo l'ammissione dello scorso settembre, Elton John è tornato a parlare dei suoi problemi alla vista. In occasione della rappresentazione di gala del nuovo musical Il diavolo veste Prada, il ... ilgazzettino.it

Aggiornamenti sulle condizioni di Elton John Il marito del leggendario cantante Elton John, il regista e produttore David Furnish, ha rassicurato i fan sulle condizioni di salute dell’artista. Parlando con la stampa in vista dell’evento della Elton John AIDS Foun - facebook.com facebook

Il #12marzo 1940 nasceva #AlJarreau. Negli anni '70 e '80 maestro del più sofisticato pop-jazz, partecipando ai più importanti festival mondiali e ricevendo numerosi premi. Famose le sue cover di Your song di Elton John, Mas que nada di Jorge Ben e l’adatta x.com