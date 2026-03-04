Il Fenerbahçe ha annunciato che Domenico Tedesco, l'allenatore della squadra, è stato colpito da un’infezione grave che lo costringe a saltare la partita di oggi contro il Gaziantep FK, valida per la Coppa di Turchia. Il comunicato ufficiale rassicura sulla sua condizione, specificando che non sarà presente in panchina durante l’incontro. La squadra si prepara senza la guida del tecnico italiano.

Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Serie A: Kerim Alajbegovic ha stregato due big del nostro campionato! Chi è e dove potrebbe trasferirsi in estate Infortunio Bertola: l’esito degli esami del difensore dell’Udinese. Le sue condizioni e quanto rimarrà fuori Vlahovic Juve, il serbo è tornato!... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fenerbahce, grave infezione per Domenico Tedesco: salta la Coppa di Turchia. Il comunicato ufficiale e quali sono le sue condizioni

Domenico Tedesco ricoverato in ospedale per una grave infezione: come sta l’allenatore del FenerbahceIl Fenerbahce deve fare a meno di Tedesco in panchina per la prossima partita: l'allenatore è in ospedale a causa di un'infezione ed è già in via di...

Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. Il comunicato ufficiale e le sue condizioniDe Sciglio riparte dalla… Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Domenico Tedesco.

Domenico Tedesco ricoverato in ospedale per una grave infezione: come sta l’allenatore del FenerbahceIl Fenerbahce deve fare a meno di Tedesco in panchina per la prossima partita: l'allenatore è in ospedale a causa di un'infezione ed è già in via di ... fanpage.it

Sta curando una grave infezione. Il Fenerbahce annuncia l'assenza di mister TedescoDomenico Tedesco non sarà il panchina nella sfida di stasera di Coppa di Turchia contro il Gaziantep. Lo ha annunciato il Fenerbahçe in. tuttomercatoweb.com