Condanne per i saluti romani | Allarmante il corteo per Ramelli potrebbe tornare il fascismo

A Milano si sono svolti cortei e manifestazioni che hanno coinvolto gruppi che celebrano simboli e saluti romani, tra cui un evento dedicato a Ramelli. Durante il corteo, sono stati eseguiti saluti romani e sono stati esposti simboli riconducibili al fascismo. La polizia ha assistito alla manifestazione senza intervenire immediatamente. Le autorità hanno espresso preoccupazione riguardo alla possibile manifestazione di ideologie di stampo fascista.

Milano – “Una celebrazione che “esalta e richiama i valori del partito fascista, utilizzando il saluto romano e la chiamata del presente in una formazione numerosa e compatta come una struttura militare, organizzata da gruppi che si ispirano a ideologie di estrema destra, è in grado di realizzare il pericolo di ricostituzione del partito fascista ”. Con “rischio concreto che la forza suggestiva possa impressionare l’esterno e portare ad emulare gesti e rituali creando adesione a idee e concezioni ripudiate dalla Costituzione”. Lo scrive la Corte d’Appello nelle motivazioni della sentenza con cui, accogliendo la richiesta della sostituta pg... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Condanne per i saluti romani: “Allarmante il corteo per Ramelli, potrebbe tornare il fascismo” Articoli correlati Saluti romani per Ramelli, la Corte d’Appello: “Concreto pericolo di ricostituzione del Partito fascista”. Le motivazioni della condanna per 13 militanti di estrema destraNon una semplice e innocua commemorazione, ma una manifestazione con una studiata e voluta “valenza propagandistica”, capace di creare consenso... Cassazione cambia il gioco: saluti romani non più reato per 29 a Roma.Saluto Romano, Cassazione e Proscioglimento: La Sentenza che Ridisegna i Confini della Legge Roma, 22 febbraio 2026 – Un giudice di Roma ha disposto... Tutti gli aggiornamenti su Condanne per i saluti romani Allarmante... Temi più discussi: Ramelli, 13 condanne per i saluti romani; Dal corteo per Ramelli pericoli di ritorno del fascismo; Giudici: 'Dal corteo per Ramelli pericoli di ritorno del fascismo'; Ramelli, i giudici: Pericolo di ricostituzione del Partito fascista. Condanne per i saluti romani: Allarmante il corteo per Ramelli, potrebbe tornare il fascismoLe motivazioni con cui il giudice in Appello conferma le condanne a 4 mesi per i militanti. Ogni anno si tiene la manifestazione per ricordare l’esponente del Fronte della Gioventù ... ilgiorno.it Saluti romani per Ramelli, la Corte d’Appello: Concreto pericolo di ricostituzione del Partito fascista. Le motivazioni della condanna per 13 militanti di estrema destraSaluti romani per Ramelli, per i giudici la parata del 2018 può creare consenso per il fascismo ripudiato dalla Costituzione ... lanotiziagiornale.it Mafia: condanne definitive “White Shark”, c'è il fratello della vedova di Vito Schifani #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Se Mattia avesse organizzato un rave avrebbe rischiato una condanna più pesante di quella che hanno ricevuto i responsabili della sua morte. Mattia Battistetti morì schiacciato da una gru a 23 anni. Le irrisorie condanne, dopo quelle scandalose nel caso di L x.com