Ramelli l’assessore La Russa non ce la fa a condannare il saluto romano | Sparirà solo quando il 25 aprile sarà unitario

Durante la cerimonia in memoria di Sergio Ramelli a Milano, l’assessore regionale alla sicurezza ha commentato la questione del saluto romano, affermando che tale gesto scomparirà solo quando il 25 aprile sarà vissuto in modo più unito. La sua dichiarazione è arrivata a margine dell’evento e ai giornalisti ha spiegato che la condanna del gesto non è ancora definitiva, lasciando intendere che la riunificazione delle celebrazioni potrebbe portare a una diminuzione di tali comportamenti.

“I saluti romani spariranno solo quando il 25 aprile sarà unitario”. A margine della commemorazione istituzionale di Sergio Ramelli a Milano, l’assessore alla sicurezza lombardo Romano La Russa risponde così al Fattoquotidiano.it che gli chiedeva di lanciare un appello per evitare che alla commemorazione di questa sera si ripeta, anche quest’anno, il rito del presente con i saluti romani. L’assessore, fratello del presidente del Senato, invita invece a una “conciliazione superando certi steccati, lo ripetiamo dagli anni settanta e ci auguriamo che un domani il 25 aprile lo si possa festeggiare tutti insieme, quando questo avverrà vedrai che spariranno anche i saluti romani”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ramelli, l’assessore La Russa non ce la fa a condannare il saluto romano: “Sparirà solo quando il 25 aprile sarà unitario” Notizie correlate Il corteo del 25 aprile, Davide Romano risponde all’Arci: “La bandiera di Israele ci sarà: viene da quella della Brigata Ebraica”Milano, 13 marzo 2026 – Immancabile, come ogni anno a Milano, la polemica sulla partecipazione della Brigata Ebraica al corteo per la Liberazione,... Leggi anche: Parla Romano La Russa, Forza Italia esce dall'aula. La battuta dell'assessore: "Avranno la prostatite". Poi si scusa Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dopo mezzo secolo Milano prova a fare pace: istituite borse di studio dedicate a Ramelli, Fausto e Iaio; Intitolazione di un'area pubblica a Sergio Ramelli, FdI all'amministrazione: Accelerare l'iter; Sergio Ramelli e Fausto e Iaio, la Lombardia istituisce borse di studio dedicate alle vittime della violenza politica. La Russa: Spirito di pacificazione; R. La Russa, istituite borse di studio a nome di Ramelli e Fausto e Iaio. Ramelli, l’assessore La Russa non ce la fa a condannare il saluto romano: Sparirà solo quando il 25 aprile sarà unitarioRoma, 28 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Tra coloro che hanno aderito a una soluzione di previdenza complementare, quasi un over 55 su tre (30%) prova rimpianto per averla sottoscritto troppo tardi. Lo r ... ilfattoquotidiano.it Le commemorazioni di Sergio Ramelli a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTONel 51esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, a Milano le ... lapresse.it Ramelli, il ricordo di La Russa: “Vive sempre con noi, simbolo di rifiuto della violenza”- - facebook.com facebook Il 29 aprile 1975 moriva Sergio Ramelli, giovanissimo militante del Fronte della Gioventù, aggredito sotto casa a colpi di chiave inglese da un commando di estrema sinistra. La sua unica “colpa” era stata quella di aver denunciato l’operato delle BR in un tema x.com