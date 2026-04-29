Serena Bortone sull'assenza di un programma suo | Mi manca la tv inclusiva Il servizio pubblico deve dare valori

Serena Bortone ha espresso il suo disappunto riguardo all’assenza di un proprio programma televisivo, sottolineando come le si manchi la televisione inclusiva. Durante un’intervista a una conduttrice di un popolare programma mattutino, ha commentato questa situazione, evidenziando che il servizio pubblico dovrebbe trasmettere valori. La giornalista ha anche partecipato come ospite in un altro show televisivo, dove ha parlato della sua condizione attuale nel panorama televisivo.

Ospite di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno, Serena Bortone commenta la sua assenza in Tv con un programma tutto suo. Poi ribadisce la sua idea di televisione: "Il servizio pubblico deve dare cultura e inclusione, mi manca raccontare i miei valori".🔗 Leggi su Fanpage.it

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