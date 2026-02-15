Chivu replica a Serena sull'espulsione di Kalulu | Io con un giallo non metto le mani addosso all'avversario

Chivu ha commentato l’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sottolineando che nel suo stile di gioco non avrebbe mai reagito con violenza dopo aver ricevuto un cartellino giallo. La sua risposta è arrivata dopo che Serena gli aveva chiesto di commentare l’episodio, che ha influito sul risultato finale della gara a San Siro. Aggiunge che, anche in una situazione di tensione, preferisce mantenere la calma e non ricorrere alla scorrettezza.