Chivu replica a Serena sull'espulsione di Kalulu | Io con un giallo non metto le mani addosso all'avversario
Chivu ha commentato l’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, sottolineando che nel suo stile di gioco non avrebbe mai reagito con violenza dopo aver ricevuto un cartellino giallo. La sua risposta è arrivata dopo che Serena gli aveva chiesto di commentare l’episodio, che ha influito sul risultato finale della gara a San Siro. Aggiunge che, anche in una situazione di tensione, preferisce mantenere la calma e non ricorrere alla scorrettezza.
Chivu ha parlato dopo la vittoria dell'Inter sulla Juventus e si è soffermato sull'espulsione di Kalulu, episodio che ha cambiato il match di San Siro, replicando in maniera netta ad una domanda di Serena: "Io con un giallo non metto le mani addosso all'avversario".🔗 Leggi su Fanpage.it
Squalificato per aver “violato le parti intime” dell’avversario, l’arbitro: “Faticava a parlare”
Il capitano dello Swindon Town, Ollie Clarke, è stato squalificato per sette giornate dalla Football Association a causa di un comportamento ritenuto grave durante una partita, coinvolgendo un episodio che ha portato all’espulsione per aver violato le parti intime di un avversario.
Simeone oggi sfida l’Inter con l’Atletico, da avversario ma non per sempre: “Un giorno l’allenerò”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Serena: Inter cambiata con Chivu. Rispetto alla squadra di Inzaghi ora…Negli studi di Sky Sport, Aldo Serena, doppio grande ex di Inter-Juventus, ha parlato così prima del fischio d'inizio della partita di San Siro ... msn.com
Inter, Chivu replica a Conte dopo la vittoria sull'Atalanta: 'Non mi interessa'Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha espresso con chiarezza la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta, un successo che permette ai nerazzurri di chiudere il 2025 ... it.blastingnews.com
EsteNews Sport. . Chivu, allenatore dell'Inter, replica a Lele Adani che aveva paragonato Lautaro Martinez a Francesco Totti #calcio #calcioitaliano #championsleague #inter #lautaromartinez #Totti facebook