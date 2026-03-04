Giorgio Panariello sull'assenza a Sanremo 2026 | Pieraccioni non se l'è sentita e neanche io quel palco è una bestia

Giorgio Panariello ha annunciato di non aver partecipato a Sanremo 2026, spiegando che anche Leonardo Pieraccioni non si è sentito di salire sul palco. Panariello ha descritto l’esperienza come una “bestia”, riferendosi alla difficoltà dell’evento, e ha confermato che entrambi non hanno preso parte alla manifestazione. La loro assenza è stata comunicata attraverso dichiarazioni pubbliche.