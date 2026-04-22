Circa mille musicisti hanno firmato un appello per chiedere l’esclusione di Israele dall’Eurovision Song Contest in programma a maggio a Vienna. Tra i firmatari figurano artisti noti come Waters e Gabriel. La richiesta nasce da un fronte compatto che intende manifestare il proprio dissenso attraverso il boicottaggio della manifestazione. La decisione di escludere Israele dalla competizione è al centro delle proteste in atto.

Un fronte di circa mille musicisti, tra cui spiccano nomi del calibro di Waters e Gabriel, ha lanciato un appello collettivo per boicottare l’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio a Vienna, chiedendo l’esclusione di Israele dalla competizione. La protesta, nata dall’iniziativa del gruppo No music for genocide, punta a denunciare la partecipazione dello Stato mediorientale in concomitanza con il conflitto in corso a Gaza. La lettera aperta firmata dai professionisti del settore mette in luce una presunta disparità di trattamento da parte dell’EBU. Secondo i firmatari, mentre nel 2022 la presenza della Russia era stata esclusa perché...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision, 1000 musicisti contro Israele: scoppia il boicottaggio

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