Serata movimentata in centro a Novara | droga e offese agli agenti Daspo per due giovani

Nella serata del 25 aprile, nel centro di Novara, si sono svolti controlli straordinari coordinati da forze dell’ordine che hanno coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Durante l’intervento, sono stati identificati alcuni giovani, due dei quali sono stati destinatari di un Daspo. Sono state segnalate anche alcune persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti e sono state rivolte offese agli agenti presenti.

Controlli straordinari nel centro di Novara durante la serata del 25 aprile. Il servizio "Alto impatto", coordinato da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, ha interessato le aree della movida per contrastare, in particolare, lo spaccio e i reati contro la persona.Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Allo stadio nonostante il Daspo e offese agli agenti: denunciati 2 tifosi della CaveseSono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso della stessa Durante... Leggi anche: Cadorago, controlli alla stazione: consegnano hashish e una pallina di cocaina agli agenti, segnalati due giovani Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Cena da incubo in centro: si spogliano, urlano vi ammazzo e prendono a calci la polizia, ma vengono arrestati; Grande Fratello VIP: Un po' di bollicine per completare la serata Video; Ubriaco semina il caos in un locale e aggredisce i carabinieri; Movida blindata, blitz interforze nei locali. Fondi, ubriaco semina il caos in un locale e aggredisce i poliziottiSerata movimentata nel centro cittadino di Fondi, dove un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver dato in escandescenze all’interno di un locale. latinacorriere.it Doveva essere una serata, quella di ieri 28 aprile, all'insegna della musica e dei grandi successi di Gianni Morandi, ma per una signora ternana di 83 anni la serata di martedì si è trasformata in una movimentata disavventura nel parcheggio del PalaTerni. La - facebook.com facebook