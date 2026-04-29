Serata movimentata in centro a Novara | droga e offese agli agenti Daspo per due giovani

Da novaratoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 25 aprile, nel centro di Novara, si sono svolti controlli straordinari coordinati da forze dell’ordine che hanno coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. Durante l’intervento, sono stati identificati alcuni giovani, due dei quali sono stati destinatari di un Daspo. Sono state segnalate anche alcune persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti e sono state rivolte offese agli agenti presenti.

Controlli straordinari nel centro di Novara durante la serata del 25 aprile. Il servizio "Alto impatto", coordinato da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, ha interessato le aree della movida per contrastare, in particolare, lo spaccio e i reati contro la persona.Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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