Cadorago controlli alla stazione | consegnano hashish e una pallina di cocaina agli agenti segnalati due giovani

A Cadorago, durante un normale servizio di controllo alla stazione, due giovani consegnano agli agenti una pallina di cocaina e una dose di hashish. I controlli sono stati effettuati senza particolari incidenti, ma l’insofferenza dei due ragazzi si è manifestata chiaramente quando sono stati invitati a mostrare i documenti. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni o sulle conseguenze di quanto accaduto.

