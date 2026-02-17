Allo stadio nonostante il Daspo e offese agli agenti | denunciati 2 tifosi della Cavese

Due tifosi della Cavese sono stati denunciati dalla Polizia dopo essere entrati allo stadio nonostante il Daspo e aver rivolto insulti agli agenti durante la partita di sabato 14 febbraio tra Cavese e Salernitana. I due uomini, entrati senza rispettare le restrizioni, hanno anche rivolto parole offensive ai poliziotti che li avevano fermati. La presenza dei tifosi nonostante il divieto ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno identificato e denunciato i soggetti.

Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso della stessa Durante la gara uno dei due tifosi è stato trovato nei pressi dello stadio pur essendogli interdetta la zona in quanto destinatario di Daspo; l'altro, all'atto di un controllo di polizia, ha rivolto frasi oltraggiose nei confronti degli agenti. Nei confronti del primo tifoso verrà aggravato il provvedimento di Daspo, mentre nei confronti del secondo, già in passato destinatario di analoga misura, verrà emesso un nuovo provvedimento interdittivo.Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso della stessa

Durante una partita di calcio tra Scorrano e Cutrofiano, sono scoppiati disordini con lancio di petardi e fumogeni allo stadio di Scorrano.

