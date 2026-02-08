La band più longeva d' Italia torna con un nuovo live dieci anni dopo l’ultimo album | i Nomadi in concerto al Golden

La band dei Nomadi torna in Sicilia con un nuovo concerto. Dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo, i membri storici salgono di nuovo sul palco. La serata al Golden richiama molti fan, pronti a riscoprire i successi di sempre. La band, che ha attraversato decenni di musica italiana, ripropone il suo sound con energia e passione. La gente aspetta da tempo questo momento, e il concerto promette di essere un grande evento.

C’è grande trepidazione in Sicilia per l’arrivo della storica band dei Nomadi, che dopo dieci anni dall’ultimo album dal vivo sono tornati con un live in doppio vinile, formato digitale e cd. Questo lavoro rappresenta molto più di una semplice uscita discografica: è un ritorno alle origini, un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Nomadi Live Il cantautore padovano Alessandro Grazian torna dopo dieci anni con il nuovo album “GRAZIAN” Anna Possi è la barista più longeva d'Italia: a 101 anni è ancora al bancone La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nomadi Live Argomenti discussi: I Nomadi conquistano Torino: sold out al Teatro Colosseo per Cartoline da qui; I Nomadi ad aprile in Sicilia, ad Adrano e Palermo; Dopo 58 anni sul palco temevo che fosse arrivata la fine; Novara, in via Oxilia il concerto tributo ai Pooh. I Nomadi conquistano Torino: sold out al Teatro Colosseo per Cartoline da quiNon c’è più un posto libero al Teatro Colosseo per l'atteso ritorno dei Nomadi. Sabato 31 gennaio, alle ore 20.30, la band più longeva d'Italia salirà sul palco davanti a una platea completamente ... torinotoday.it JET: la band australiana dei record arriva in Italia quest'estate per due imperdibili appuntamenti a Pistoia e Bologna! #Jet #Tour facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.